Опубликован график работы псковских больниц на длинные выходные

Опубликован график работы государственных медицинских организаций Псковской области с 12 по 15 июня, его Псковской Ленте Новостей предоставили в региональном комитете по здравоохранению.
Взрослые поликлиники:
- 12 июня с 9.00 до 14.00 (в том числе приемы хирурга, невролога, оториноларинголога, офтальмолога), прием вызовов до 13.00;
- 13-15 июня с 9.00 до 16.00 (в том числе приемы хирурга, невролога, оториноларинголога, офтальмолога), прием вызовов до 14.00, плановая медицинская помощь согласно предварительной записи;
- Диспансеризация - в часы работы поликлиники.
Детские поликлиники:
- 12 июня с 9.00 до 14.00 (в том числе приемы хирурга, невролога, оториноларинголога, офтальмолога), прием вызовов до 13.00;
- 13-15 июня с 9.00 до 15.00 (в том числе приемы хирурга, невролога, оториноларинголога, офтальмолога), прием вызовов до 13.00, плановая медицинская помощь согласно предварительной записи.
Взрослые и детские стоматологии:
- 12 июня с 9.00 до 14.00;
- 13-15 июня с 9.00 до 15.00.
Женские консультации:
- 12 июня с 9.00 до 14.00;
- 13-15 июня с 9.00 до 16.00.
Стационары: плановая госпитализации согласно предварительной записи.
Травмпункты: круглосуточно.
Противотуберкулезный диспансер, Псковский областной клинический онкологический диспансер, Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии, Кожно-венерологический диспансер Псковской области:
- 12 июня с 9.00 до 14.00 (дежурный врач);
- 13-15 июня с 9.00 до 16.00 (дежурный врач).