Александр Котов: Если от чиновников депутату приходят отписки, я обязательно подключаюсь

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов лично вмешивается в ситуации, когда депутатам от чиновников приходят недостаточно ясные ответы. Об этом он рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
«Если от чиновников депутату приходят отписки, я обязательно подключаюсь. Случаев известно немного, но они есть. Не хочу никого винить, но это бюрократическая чиновничья рутина. Иногда ответ составляется совершенно юридическим и малопонятным языком, из которого сложно сделать однозначные выводы. Подключаюсь обязательно», — сказал Александр Котов.
Он отметил, что в рамках встречи фракции «Единая Россия» с губернатором звучало замечание, что заместители губернатора не всегда присутствуют на сессиях Псковского областного Собрания.
«Губернатор на это моментально отреагировал, заявил, что ситуацию надо исправлять. Но, хочу отметить, таких случаев на моей практике было немного», — уточнил председатель Псковского областного Собрания депутатов.