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Александр Котов: Если от чиновников депутату приходят отписки, я обязательно подключаюсь

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов лично вмешивается в ситуации, когда депутатам от чиновников приходят недостаточно ясные ответы. Об этом он рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Если от чиновников депутату приходят отписки, я обязательно подключаюсь. Случаев известно немного, но они есть. Не хочу никого винить, но это бюрократическая чиновничья рутина. Иногда ответ составляется совершенно юридическим и малопонятным языком, из которого сложно сделать однозначные выводы. Подключаюсь обязательно», — сказал Александр Котов.

Он отметил, что в рамках встречи фракции «Единая Россия» с губернатором звучало замечание, что заместители губернатора не всегда присутствуют на сессиях Псковского областного Собрания.

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«Губернатор на это моментально отреагировал, заявил, что ситуацию надо исправлять. Но, хочу отметить, таких случаев на моей практике было немного», — уточнил председатель Псковского областного Собрания депутатов.