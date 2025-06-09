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Общество

Просто космос!

11.06.2025 18:40|ПсковКомментариев: 0

Разгадать зашифрованное послание из космоса, узнать о важных предметах на космическом корабле, найти и открыть сундук с сокровищами и даже устроить извержение инопланетного вулкана? Нет ничего невозможного, если школьники проводят летние каникулы в псковском «Клубе креативных детей» в креативном пространстве «Лофт».

Летние тематические смены здесь проходят уже третий год и очень нравятся детям. Псковская Лента Новостей побывала вместе с ребятами в космическом путешествии. Подробности — в нашем репортаже.

 

Здесь и далее: фото Анны Тягуновой

Друзья, которые помогут

«3...2...1... Стартуем!» - капитан космического корабля, педагог детского клуба, Екатерина собирает команду юных астронавтов и погружает детей в легенду сегодняшнего дня. Впереди детей ждет большое путешествие по галактике: квест, знакомство с инопланетными вулканами, опыты и многое другое.

Каждый день в клубе насыщен развивающими играми, квестами и творческими мастер-классами. В процессе игры дети прокачивают различные навыки, например, коммуникативные навыки, логическое и творческое мышление, умение работать в команде, умение проводить переговоры и договариваться, развивают пространственное мышление, а также расширяют кругозор.

«Клуб креативных детей» - это одно из направлений нашей деятельности, - говорит руководитель проекта Кристина Шаинидзе. - Наша компания «Вквестах» занимается проведением праздников с уклоном на интеллектуальное развитие. А в каникулярное время уже на протяжении пяти лет занимаемся лагерями. Клубу креативных детей в этом году три года».

По итогам прохождения квеста дети нашли сундук с инопланетными материалами для создания космических вулканов. Участникам предстояло самостоятельно создать свой вулкан и украсить его, добавить в него ингредиенты, позволяющие создать красивое извержение.

Причем, природное явление получилось совершенно безопасным. Вместо огня и лавы склоны инопланетных вулканов заливала сладкая разноцветная пена. Ребята были в восторге!

«Мы делали вулканы. Они были классные!» - делится впечатлениями четвероклассник Псковской школы №2 Вячеслав Олейник. Астрономии и географии в школьном расписании мальчика пока нет, поэтому во время игры он узнал много нового о космосе и строении Земли. Но самое главное знание - о другом. «Есть друзья, которые помогут», - говорит Слава.

«Сегодня я узнала, как делать прикольные вулканы», - говорит второклассница гимназии №29 София Шешокина. Девочка проводит в детском клубе уже вторую смену. «Мне тут нравится. Мы занимаемся, гуляем, рисуем картины. У меня появилась лучшая подруга Милана, с которой я делала опыты. Еще есть подружка Серафима. И все новенькие мне становятся друзьями», - рассказала она.

Ее подруге, ученице второго класса Псковского гуманитарного лицея Милане Любельской тоже нравится весело проводить время в клубе. «Мы делаем всякие задания, на улице много бегаем. Очень понравилось, когда мы рисовали картину - делали отпечатки ладошек на ракете. И конечно, сегодня извержение вулкана понравилось!» - поделилась впечатлениями школьница.

Клуб еще молодой, но в прошлом году уже стал победителем регионального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ. «Для меня – это признание проекта на государственном уровне общественно значимым и ценным для развития общества», - говорит создатель проекта Кристина Шаинидзе.

Тематические программы «Клуба креативных детей» рассчитаны на младших школьников. «Основная целевая аудитория - дети 8-12 лет. На этой смене в группе дети, которые уже много лет участвуют в проектах нашей компании. Некоторым ребятам мы проводили дни рождения по многу раз, а кто-то ходит в клуб с самого начала», - отмечает Кристина.

В программе - в основном, познавательные игры, которые раскрывают личность ребёнка, помогают проявить характер и творческие способности. У каждой смены - своя тема. «Сейчас мы исследуем космос, звезды, планеты, строение Земли и свою внутреннюю вселенную, которая существует внутри каждого из нас. Все это в игровой форме, для детей - просто и понятно. Программы все сами пишем, идеи свои реализуем, идущие от души», - поясняет Кристина.

«В игре очень много можно узнать о личности ребенка. Это способ максимального соприкосновения с их внутренним миром. Мы видим, где дети успешны и помогаем им заметить их успехи и преумножить. Если у них что-то не получается, в игре это тоже видно. И мы им показываем, как можно справиться с трудностью, как преодолеть неуверенность в себе и в результате выйти в плюс», - рассказала руководитель проекта.

С ребятами работают сотрудники с педагогическим образованием, которые помогают им раскрыть творческие способности. «Клуб креативных детей» - это пространство, в котором ребенок может быть собой и при этом проявлять всю свою внутреннюю любознательность», - говорит педагог клуба Екатерина Ждан.

По ее словам, это среда, где «очень много дружественности и искренности со стороны взрослых, которые занимаются с детьми». «Мы поощряем их интересы, и, конечно, без любви к детям ничего волшебного не может происходить. Самое главное - наши открытые сердца и готовность показать ребёнку то, насколько он интересен, уникален, как много в нём красок. Обязательное направление - это развитие творческого в каждом», - говорит педагог.

А еще — педагоги не делают замечаний подопечным из-за обычных шалостей. «Они - дети, и им нужно позволить быть детьми», - считает Екатерина.

Один день в клубе

У родителей и детей, которым еще не приходилось посещать «Клуб креативных детей», есть возможность познакомиться с работой клуба на дне открытых дверей. «Мы дарим возможность прожить один день клуба, в котором может принять участие любой желающий в возрасте от 8 до 12 лет», - рассказала Кристина Шаинидзе.

В программе Дня открытых дверей в клубе креативных детей:

  • Знакомство с командой и с участниками
  • Квест по поиску сокровищ
  • Творческий мастер-класс
  • Активные игры на свежем воздухе

«25 июня вы можете привести своего ребенка на программу клуба к 15:00 и оставить его отдыхать и развиваться с командой до 18:00. А в 17:40 состоится презентация клуба для родителей. Также в этот день участников мероприятия ждет розыгрыш подарков и возможность выгодно приобрести абонемент на новую смену клуба», - пояснила руководитель проекта.

Участие в мероприятии бесплатное, но по предварительной записи. Записаться возможно в ВК-сообществе клуба креативных детей>>>>

День открытых дверей состоится 25 июня с 15:00 до 18:00 в креативном пространстве «Лофт» (Псков, ул. Спортивная, 1-б). Подробности по телефону: +7 (960) 221-21-12

Приглашаем стать частью клуба креативных детей!

Реклама: ИП Шаинидзе Кристина Генадовна. ИНН: 602722726338. Erid: 2SDnjeu4nkT

Источник: Псковская Лента Новостей
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