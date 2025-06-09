Общество

Игорь Дитрих поздравил коллектив Псковской стоматологической поликлиники с профессиональным праздником

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих поздравил коллектив Псковской стоматологической поликлиники с приближающимся профессиональным праздником, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фотографии: Псковское областное Собрание депутатов

«Для каждого, кто связал свой профессиональный и жизненный путь с медициной, День медицинского работника - самый главный праздник в году. Своим каждодневным трудом и чутким отношением к пациентам вы дарите людям здоровье, а здоровье – это продолжение жизни и путь к созиданию», - обратился к коллективу поликлиники Игорь Дитрих.

Заместитель председателя Собрания депутатов передал главному врачу поликлиники Марине Черных приветственный адрес спикера регионального парламента Александра Котова и вручил специалистам-стоматологам почётную грамоту и благодарность Псковского областного Собрания депутатов.

‍Напомним, что Псковская стоматологическая поликлиника обслуживает более 110 тысяч жителей Пскова, почти треть пациентов – дети. День медицинского работника в России празднуют в третье воскресенье июня. В 2025 году эта дата выпадает на 15 число.

Ранее награждение сотрудников системы здравоохранения Псковской области прошло в правительстве региона в преддверии Дня медицинского работника.