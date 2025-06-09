Общество

На территории 22 личных подсобных хозяйств в Псковской области отменили карантин

В июне по результатам проведения мониторинга карантинного фитосанитарного состояния на территории 22 личных подсобных хозяйств (ЛПХ), расположенных в Локнянском и Псковском районах, приказами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора упразднено 22 карантинные фитосанитарные зоны (КФЗ) и отменён карантинный фитосанитарный режим по золотистой картофельной нематоде (латинское Globodera rostochiensis) на общей площади 3,69 гектара, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фотография: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Карантинные фитосанитарные зоны на данных территориях были установлены в 2008 году. Под контролем управления Россельхознадзора владельцами ЛПХ применялись меры, направленные на локализацию и ликвидацию карантинного объекта в карантинных зонах.

Должностными лицами управления Россельхознадзора при проведении мониторинга на данных земельных участках были отобрано 60 почвенных образцов и направлены для дальнейших лабораторных исследований, по результатам которых цисты золотистой картофельной нематоды с жизнеспособными личинками выявлены не были. Владельцам разрешается использовать подкарантинную продукцию, выращенную на территории данных личных подсобных хозяйств, без ограничений.