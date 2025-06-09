Общество

Колумбийские кофейные зерна не попали в РФ через границу в Псковской области

Колумбийские кофейные зерна, следующие через Псковскую область, не попали на территорию страны из-за нарушений в документах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фотография: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

На российско-латвийской границе в пункте пропуска Бурачки в Себежском районе государственный инспектор управления Россельхознадзора провел карантинный фитосанитарный контроль при ввозе импортной партии кофе в зёрнах, выращенного в Колумбии. 20,8 тонны кофе следовали из Латвии в Москву.

В ходе документарного контроля специалист ведомства установил, что в фитосанитарном сертификате содержатся незаверенные уполномоченным органом, выдавшим документ, изменения или дополнения, что является нарушением законодательства.

Ввоз партии кофе на территорию Российской Федерации запрещен.