Общество

День России в Псковском филиале Университета ФСИН встретили торжественным построением

День России в Псковском филиале Университета ФСИН России встречают торжественным построением личного состава. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня России, состоялось на плацу образовательной организации с награждением ведомственными наградами личного состава и приведением к присяге впервые принятых на службу сотрудников.

Фотографии: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Сотрудников и курсантов с главным государственным праздником современной России поздравили начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев и председатель совета ветеранов образовательной организации Степан Тунчик, которые особо отметили, что важно помнить: независимо от национальной и религиозной принадлежности все мы вместе – граждане единого государства, и только совместными усилиями можно сберечь нашу Родину, сохранить ее независимость, обеспечив потомкам счастливое будущее.

Накануне праздника лучшие сотрудники были отмечены медалями «За отличие в службе».

Грамотами были награждены победители и призеры соревнований по стрельбе из пистолета Макарова: лучший результат – у курсантов Кирилла Бабкина и Марии Злодеевой, второе место – у Максима Макаревича и Жанны Мыльниковой, на третьем месте – курсанты Владислав Линкевич и Валерия Семенова.

Завершилось мероприятие прохождением торжественным маршем личного состава Псковского филиала Университета ФСИН России.