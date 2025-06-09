Общество

Александр Котов выступит наставником кадровой программы «Герои земли Псковской»

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов выступит наставником региональной кадровой программы для участников специальной военной операции «Герои земли Псковской». За спикером будет закреплён один из соискателей, успешно прошедших все предварительные этапы: анкетирование, тестирование и собеседование, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

В настоящий момент участники программы проходят собеседования с представителями правительства Псковской области и сертифицированными экспертами. Окончательный список абитуриентов будет объявлен после 1 июля.

«Наставничество - это возможность оказания помощи и поддержки ветеранам СВО, которые хотят найти себя в гражданской жизни. Людям нужно работать, приносить пользу обществу, и самое главное - чтобы от этой работы было удовлетворение. Я готов поделиться своими знаниями, профессиональным опытом работы в органах госвласти и на производстве. Уверен, что практические навыки, которые сможет преподать наставник, будут дополнять теоретические знания, полученные в ходе обучения. В совокупности это даст хороший результат», - высказал своё мнение о наставничестве Александр Котов.

Напомним, программа «Герои земли Псковской» реализуется в Псковской области по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. На первом этапе о желании принять в ней участие заявили более 300 участников СВО, среди них 40% - действующие военнослужащие, 33 человека имеют ордена Мужества. Этапы регистрации и тестирования преодолели более 50 человек.

Подробную информацию можно узнать на сайте программы, в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» или по телефону 122.