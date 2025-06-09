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Общество

Пластический хирург рассказал о борьбе с гигантомастией у женщин

12.06.2025 22:00|ПсковКомментариев: 0

Каждая женщина мечтает не просто о красивой груди, но и о том, чтобы с ней было комфортно жить. Пластический хирург Георгий Карапетян рассказал, что гигантомастия - это диагноз, который считается патологией. По сути, это увеличенный объем молочных желёз у женщин, который вызывает ряд патологических изменений.

«Если мы говорим про размер, нужно понимать, что вес каждой молочной железы отдельно может быть от полутора килограммов и выше. Это огромный объём, который прежде всего дает механическую нагрузка, тяжесть на позвоночный столб. Это приводит к изменению центра тяжести, деформации позвоночного столба, к изменениям кровоснабжения шеи и головного мозга. Это огромный механический дефект, который присутствует в жизни женщины каждую секунду, каждую минуту. Женщина, обладающая огромной грудью, на десятки лет забывает, что такое лежать и спать на спине», - объяснил пластический хирург.

Эксперт отметил, что молочная железа - это железистая ткань, которая весьма чувствительна к гормональному фону. Особенно, если у нее большой объём, пишет RuNews24.ru

«Это прежде всего женские половые гормоны, связанные с работой яичников, гормонов щитовидной железы, гипофиза, надпочечников и так далее. Когда это большой объём ткани, соответственно, появляется больший риск изменений, в том числе онкологических заболеваний и любых других, связанных с заболеванием молочной железы: фиброзно-кистозной мастопатии с нагноением, инфицированием, с внутрипротоковым образованиями и так далее», - добавил Георгий Карапетян.

Кроме того, грудь состоит из жировой ткани, которая несёт в себе изменения метаболического характера. Ведь жировая ткань играет большую роль в жизнедеятельности организма. И когда в груди имеется достаточно большой объём и жировой, и железистой ткани, возникает ряд физиологических изменений.

«Гигантомастия является диагнозом, то есть заболеванием. К счастью, это заболевание чаще всего не носит жизнеугрожающий характер. Если речь не идёт об онкологических заболеваниях. Также гигантомастия является препятствием для тщательной диагностики заболеваний молочной железы, в том числе онкологических, поскольку ультразвуковое исследование и рентгенологическое исследование при гигантомастии зачастую затруднено в связи с большим объёмом тканей. И в связи с этим возникает необходимость хирургического лечения. В руках пластического хирурга это не носит только лечебный эффект, но и эстетический. Мы избавляем женщину от серьёзных проблем, рисков, заболеваний, в том числе онкологических, избавляем от огромной физической тяжести, которую ей приходится носить на своих плечах. И в то же время мы даём ей эстетический результат», - рассказал специалист. 

После операции у женщин появляется возможность не только носить красивое и подходящее белье, но и дает жизненный комфорт в плане спорта, отдыха, перемещений.

«Только пластический хирург, оперирующий этих женщин, способен понять и увидеть буквально через час после операции, что в глазах женщин удивление вместе с счастьем и ощущения чудесного события, когда отсутствует тяжесть, когда женщина может спокойно лежать на спине. Это невероятное ощущение, ведь ничего не давит, грудь никуда не перемещается благодаря современным технологиям», - подчеркнул врач.

К таким операциям относятся технологии 5б. Она длится буквально полтора часа.

Что немаловажно, сразу после операции пациентки самостоятельно встают, ходят, двигаются, у них поднимаются руки и нет дренажных трубок, наружных швов.

При этом тоненький рубчик под прозрачным клеем самостоятельно заживает, не требуя перевязок. Уровень современной пластической хирургии достиг невероятных высот, добавил Георгий Карапетян.

«Ранее эти операции выполняли в онкологических центрах, которые длились по 6-10 часов.

Пациентки по 3-4 недели находились на этапе госпитализации с перевязками, с трубками, с дренажами. И то, что происходит сейчас, это можно на самом деле назвать хирургическим, медицинским чудом. Это, конечно, помогает десяткам тысяч женщин пройти очень лёгкую, быструю комфортную реабилитацию, избавившись от многолетних проблем. Многие женщины идут на операцию в возрасте 30, 40, 50, а иногда 60 и 70 лет. Хотя гигантомастия чаще появляется старше 18 лет после полового созревания.

«В руках современной пластической хирургии существует огромный спектр помощи, который, буквально спасает многих женщин, страдающих этим недугом. Они имеют возможность очень легко, комфортно, безболезненно избавиться раз и навсегда от этой проблемы. И при этом получить красивое пропорциональное эстетическое тело», - резюмировал пластический хирург Георгий Карапетян.

Источник: Псковская Лента Новостей
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