Общество

Наталья Федорова: Россия – это мы

Большую районную концертную программу, в рамках которой чествовали многих заслуженных людей, приурочили ко Дню России в Псковском районе. Как отметила глава района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте», будущее страны – за молодежью, поэтому 14-летние жители района получили паспорта граждан Российской Федерации.

Фотографии: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Мы поблагодарили жителей района, чей труд, гражданская позиция, общественная активность, жизненный путь являются примером и приносят пользу нашей малой Родине: многодетные семьи и супруги с 50-летним стажем совместной жизни, активисты ТОС и волонтеры, представители старшего поколения – наши ветераны и "серебряные волонтеры", талантливые педагоги и успешные учащиеся школ, наши дружинники, лидеры в спорте и молодежных проектах», - рассказала Наталья Федорова.

«Уважаемые земляки! Бесконечно радует, что активных, позитивных, созидательных людей так много в нашем районе. Есть такое выражение "Россия – это мы". Действительно, сегодня мы особенно чувствуем, что вклад каждого из нас в благополучие и развитие нашей малой и большой Родины важен и имеет значение. Патриотизм проявляется в поступках – в успешной учебе и добросовестном труде, в гражданственности, в заботе о близких и ценности семьи, в защите Отечества и уважении к людям. От души вас поздравляю с Днем России – мира, благополучия, успехов!» - обратилась к псковичам Наталья Федорова.