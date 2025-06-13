Общество

Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»: Свадебные тренды-2025

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Семейные ценности», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Теплое время года приносит не только солнечные дни, но и свадебный сезон. Как с годами изменились свадебные традиции? Какие тенденции сейчас популярны в свадебной индустрии? Как подготовиться к торжеству и когда лучше начинать этим заниматься? А также какие минимальные затраты на свадьбу в Пскове? Какие есть рекомендации по времени проведения церемонии и банкета? Об этом и не только расскажет эксперт по организации свадеб Ольга Перог.

Трансляция завершена.