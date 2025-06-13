Общество

Пластический хирург рассказал, с помощью какой процедуры можно вернуть молодость лица

Известный российский пластический хирург - врач высшей категории, член ISAPS, РОПРЭХ Андрей Леликов отметил в интервью ИА RuNews24.ru рассказал, что с возрастом у каждой женщины, как правило после 40 лет, а иногда и у мужчин, встаёт вопрос как: как вернуть молодость, овал лица, молодую шею, улучшить контуры.

Сегодня в арсенале современной эстетической медицины - косметологии и пластической хирургии - есть огромная масса процедур и операций, которые могут в этом помочь, отметил собеседник издания.

«Если вы хотите получить долгосрочный результат, то, конечно, нужно рассматривать пластическую хирургию. Современные косметологические процедуры - это безоперационные смас-лифтинг, нитевые методики, могут только играть профилактическую роль. Если есть ухудшение овала лица, дряблая шея, возрастные проявления, то в этом случае, конечно, целесообразно рассматривать пластическую хирургию, а именно - операционный смас-лифтинг, чтобы надолго решить вопрос с молодым лицом», - подчеркнул Андрей Леликов.

По словам пластического хирурга, после выполненной операции молодость можно поддерживать косметологическими процедурами, пишет RuNews24.ru.

«Лицо можно рассматривать как слоёный пирог. Это кожа, подкожная клетчатка и мышечная маска. Однако с возрастом происходит старение кожи, она теряет эластичность, соответственно, под действием гравитации кожа спускается вниз, идёт атрофия подкожной клетчатки, что также способствует опущению и растяжению кожи. Соответственно, растягивается, теряет тонус мышечная маска лица. Современная концепция пластической хирургии и пластики лица заключается в том, что мы делаем не только подтяжку кожи, то есть натягиваем кожу, что делалось 20-25 лет назад, но обязательно приводим в тонус мышечную маску лица. Это возвращает тонус мышцам, а уже после без натяжения расправляется кожа. Это даёт стойкий долгосрочный результат», - объяснил врач.

После такой операции лицо сохраняет индивидуальность без искажения, без перетянутости, пациенты получают максимальный результат. При этом существуют разные методики смас-лифтинга: векторный смас-лифтинг, диплей-лифтинг.

Перед операцией требуется обследование. Все операции проходят под общей анестезией. В среднем они длятся от 2 до 5 часов в зависимости от объёма операции. После пациент, как правило, сутки находятся в стационаре. Реабилитация длится в течение 7-14 дней. За это время пациент приобретает молодое лицо.

«В дальнейшем я рекомендую поддержание молодого лица у косметолога, необходимо посещение косметолога и улучшение структуры кожи различными препаратами. Немаловажен и домашний уход - это использование нормально работающей косметики, которая будет увлажнять кожу и сохранять результат от операции на более длительный срок», - добавил эксперт.

Обычно срок службы операции, даже если ничего не делать, составляет около пяти лет. Если же ухаживать за кожей, то молодое лицо сохранится до 10 лет.

«На результат сказываются дополнительные факторы, например, резкий подъём или снижение веса, вредные привычки, курение, длительное пребывание на солнце», - заключил пластический хирург Андрей Леликов.





