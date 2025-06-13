Общество

Рейд по разъяснению пожарной безопасности провели сотрудники МЧС в Печорах

В целях предупреждения пожаров и их последствий сотрудниками Главного управления МЧС России по Псковской области проводятся мероприятия профилактической направленности на территории Псковской области. Рейд по разъяснению требований пожарной безопасности провели на территории города Печоры сегодня, 13 июня.

Фото здесь и далее: пресс-служба МЧС России по Псковской области

В ходе проведения рейда сотрудники МЧС провели беседы с населением по мерам пожарной безопасности, вручены листовки по правилам эксплуатации электрооборудования, предупреждению пожаров в быту. Также населению напомнили действия при обнаружении пожара.

МЧС напоминает, что в случае возникновения пожара или задымления незамедлительно звоните по номеру вызову пожарной охраны «101» или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».