Общество

Россиянам назвали размер зарплаты для начисления максимальной пенсии

Россияне должны зарабатывать 230 тыс. рублей в месяц для того, чтобы иметь максимальное количество пенсионных баллов за год. Об этом 14 июня сообщил депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

По его словам, размер страховой пенсии напрямую зависит от количества индивидуальных пенсионных баллов. Депутат подчеркнул, что всего за год можно получить десять баллов, и для этого необходимо иметь официальный годовой заработок около 2,7 млн рублей, то есть 230 тыс. рублей в месяц без вычета налогов.

«Предположим, у вас стаж официальной работы 30 лет, и вы выходите на пенсию в 2025 году. Без прочих льгот при зарплате свыше 230 тыс. рублей вы будете получать около 53 тыс. рублей», — сообщил Никитич в беседе с «РИА Новости».

Он подчеркнул, что 10 пенсионных баллов в год — максимум, который доступен россиянам, и официальный заработок на этот показатель не влияет. Депутат также посоветовал отслеживать количество баллов, чтобы держать ситуацию под контролем.