Общество

Старт региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» запланирован на 8 сентября

Старт региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» запланирован на 8 сентября, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Telegram-канале.

«А пока наши герои проходят отборочные испытания, в РАНХиГС и Корпоративной академии продолжается большая подготовительная работа. Мы формируем команду преподавателей и персональных наставников, которые будут сопровождать участников проекта на протяжении всего обучения, делиться знаниями и личным опытом, помогать раскрывать потенциал», - сообщил губернатор.

Программа переподготовки рассчитана на год и включает обязательные модули, сквозные треки и региональный компонент.

Модули представлены по четырём направлениям:

«Государственная политика и система государственного управления»

«Экономика и финансы»

«Региональное и муниципальное управление»

«Современные технологии управления».

Среди активностей, которые ждут участников программы, – гуманитарный, культурный, патриотический и спортивный треки; управленческие мастерские; сопровождение личностно-профессионального развития.