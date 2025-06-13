Общество

Россияне стали реже попадаться на уловки мошенников, считает эксперт

Три четверти мошенников терпят фиаско при попытке украсть деньги у россиян - в 77,1% случаев злоумышленнику не удается достичь поставленной цели, сообщила РИА Новости эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков», куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова.

«Согласно данным «Мошеловки», в 77,1% случаев злоумышленнику не удается достичь поставленной цели. Этот показатель оказался значительно выше, чем годом ранее – на 10,1 процентных пункта. Таким образом, можно констатировать, что граждане становятся грамотнее, бдительнее к уловкам мошенников, и при этом социально-активными, поскольку не ленятся делиться своими историями, что вносит важный вклад в развитие системы противодействия мошенничеству», - рассказала Храпунова.

По ее словам, атакам мошенников подвергались различные категории граждан – от подростков до пенсионеров, жертвами становились представители всех возрастных групп. «На сегодняшний день мошенники так виртуозно продумывают легенды и скрипты общения, что каждый человек может стать жертвой. Схемы модифицируются и подстраиваются под новостную повестку и особенности каждого», - предупредила она.

В этом году мошенники стали использовать уловки, вызывающие большее доверие и панику у пострадавших. «После того, как жертва сообщала код из смс (от любого отправителя), мошенники умышленно давали жертве услышать обрывок своего разговора («Она сказала код – работаем», «Бери на него кредиты», «Переписывай недвижимость» и т.д.) Услышанное ввергало жертву в панику, и поэтому второй этап обмана в роли «спасателей и помощников» работал более эффективно», - привела пример эксперт.

Она также отметила, что в подавляющем большинстве случаев в сигналах, поступающих на платформу, пострадавшие не сообщают размер ущерба. «В тех редких случаях, когда жертвы делились информацией, наибольшие потери наблюдались в категории «Псевдоброкеры» (общая сумма ущерба - примерно 80 миллионов рублей), следом за ней шло «Телефонное мошенничество» (около 42 миллионов рублей), а замыкают тройку «Финансовые пирамиды» (примерно 9 миллионов рублей)», - сообщила Храпунова.