Общество

Минобрнауки: переход на новую модель высшего образования произойдет за два года

Масштабный переход на новую модель высшего образования РФ начнется в 2026-2027 годах, сообщил РИА Новости глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«Мы планируем, что масштабный переход начнется в 2026-2027 годах. И сейчас у нас сформировалось полное представление об этой модели... Наша задача сейчас — нормативно провести большую работу, потому что там есть целый ряд изменений на уровне федерального законодательства и большое количество новых нормативных правовых актов, которые должны принять и министерство, и правительство», — сказал министр.

В соответствии с распоряжением главы государства, проводится работа по улучшению системы высшего образования в стране, пишет РИА Новости.

В мае 2023 года был запущен пилотный проект, в котором участвуют шесть высших учебных заведений: Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет.

В рамках пилотного проекта студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным направлением профессионального образования, направленным на подготовку научных кадров для педагогической и исследовательской деятельности.