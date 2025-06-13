Общество

Глава Великих Лук Николай Козловский поздравил медиков с профессиональным праздником

С Днем медицинского работника поздравил глава Великих Лук Николай Козловский. Поздравление было опубликовано в его Telegram-канале.

«Уважаемые сотрудники медицинских учреждений Великих Лук! Дорогие ветераны системы здравоохранения! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём медицинского работника!» — начал свое обращение Козловский.

Он отметил важность профессии медицинских работников: «Ваша профессия является важнейшей и самой значимой для любого человека. Медицинские работники встречают нас на пороге нашей жизни и сопровождают на протяжении всего пути. Они помогают справляться с недугами и сохранять здоровье, прилагают все усилия для спасения человеческой жизни, вступая в бескомпромиссную борьбу с болезнью».

Глава города подчеркнул, что труд медицинского работника требует высокой компетентности и профессионального мастерства: «Сила врача – в его сердце, а величайшая основа лекарства – любовь. Так говорил Парацельс – знаменитый врач и философ древности, чьё имя стало одним из символов медицины».

Козловский выразил признательность всем медицинским работникам: «Примите искреннюю признательность за ваш самоотверженный труд, добросовестность и высокую ответственность. Сердечно благодарю ветеранов системы здравоохранения за большой вклад в её развитие и многолетнюю заботу о здоровье великолучан».

В завершение он пожелал всем медицинским работникам крепкого здоровья, благополучия и семейного счастья, а также новых профессиональных достижений и добра.