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Общество

Более 600 млн рублей было направлено на закупку медоборудования в Псковской области

15.06.2025 13:24|ПсковКомментариев: 0

Благодаря поддержке президента России Владимира Путина, правительства России и реализации национальных проектов в прошлом году в Псковской области было отремонтировано 12 медучреждений, а на закупку медицинского оборудования направлено более 600 миллионов рублей, сообщил губернатор области Михаил Ведерников в своем видео-поздравлении медицинских работников, опубликованном в его официальном Telegram-канале.

Скриншот из видео: Михаил Ведерников / Telegram-канал

«Поздравляю с Днём медицинского работника всех, кто трудится в системе здравоохранения! Спасибо за ваш труд и верность призванию, за милосердие и сострадание, за готовность профессионально расти и развиваться!» - отметил губернатор.

Губернатор подчеркнул, что правительство будет продолжать активную поддержку медицинской сферы, чтобы доктора работали в современных и комфортных условиях, а жители региона получали квалифицированную медицинскую помощь.

«Желаю вам крепкого здоровья, успехов и семейного благополучия! Продолжайте дарить людям здоровье, спокойствие и поддержку!» - заключил губернатор.

Напомним, что в преддверии Дня медицинского работника,10 июня, в правительстве Псковской области состоялась торжественная церемония чествования лучших медицинских работников региона.

Источник: Псковская Лента Новостей
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