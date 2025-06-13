Игорь Сопов рассказал псковским студентам о роли гражданина в избирательном процессе

В Псковском кооперативном техникуме прошла лекция для студентов, посвященная выборам и роли гражданина в избирательном процессе. Традиционное занятие с учащимися провел председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе комиссии.
Фото здесь и далее: Избирательная комиссия Псковской области
В центре внимания лекции оказались четыре ключевых тезиса:
В ходе лекции студенты узнали, почему избирательная система РФ является одной из лучших в мире, научились отличать достоверную информацию о работе избирательной системы от недостоверной, и осознали, что участие в голосовании – это не только право, но и важная гражданская ответственность.