Общество

Игорь Сопов рассказал псковским студентам о роли гражданина в избирательном процессе

В Псковском кооперативном техникуме прошла лекция для студентов, посвященная выборам и роли гражданина в избирательном процессе. Традиционное занятие с учащимися провел председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе комиссии.

Фото здесь и далее: Избирательная комиссия Псковской области

В центре внимания лекции оказались четыре ключевых тезиса:

Устройство избирательной системы Российской Федерации и Псковской области;

Обоснование названия избирательных комиссий «народными комиссиями»;

Разграничение информации и агитации в контексте выборов, а также определение противоправной агитации;

Наиболее распространенные информационные мифы, влияющие на отношение избирателей к избирательной системе.

В ходе лекции студенты узнали, почему избирательная система РФ является одной из лучших в мире, научились отличать достоверную информацию о работе избирательной системы от недостоверной, и осознали, что участие в голосовании – это не только право, но и важная гражданская ответственность.