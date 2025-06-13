Общество

Специальную соцвыплату получают 3,4 тысячи псковских медработников

В Псковской области 3 430 медицинских работников получают специальные социальные выплаты. С начала года на эти цели региональное отделение Социального фонда России направило более 260 миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде.

«Социальная выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер выплаты зависит от категории, должности медработника, вида медицинской организации, продолжительности отработанного времени, а также от населенного пункта, в котором трудится специалист, — отметил заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

В населенных пунктах, где живет меньше 50 тысяч человек, максимальный размер выплат составляет 50 тысяч рублей для врачей и 30 тысяч — для среднего медперсонала. В городах и селах с числом жителей от 50 до 100 тысяч человек — 29 тысяч рублей для врачей и 13 тысяч — для среднего персонала, а в населенных пунктах с количеством проживающих свыше 100 тысяч человек — 18,5 и 8 тысяч рублей соответственно.

Для оформления выплаты медицинским работникам не нужно лично обращаться в отделение СФР по Псковской области. Работодатели самостоятельно формируют реестр работников, имеющих право на получение выплаты, и по итогам каждого месяца передают информацию в отделение фонда.

Отделение СФР по Псковской области перечисляет средства в течение 7 рабочих дней после предоставления медицинской организацией реестра работников. Специальная социальная выплата зачисляется на карту «МИР» или банковский счет. Уведомление о факте перечисления выплаты поступает медработникам в личный кабинет на портале госуслуг.

В фонде уточнили, что данная выплата не входит в расчет среднего заработка, не облагается подоходным налогом и не подлежит удержанию по исполнительным листам, так как относится к категории социальных.