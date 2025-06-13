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Общество

Стала известна программа третьего псковского слета любителей радио на аэродроме «Серёдка»

16.06.2025 10:20|ПсковКомментариев: 0

Третий псковский открытый слёт любителей радио «Белые радионочи» состоится 21-22 июня на аэродроме «Серёдка» в Псковском районе. Полную программу слета организаторы опубликовали в группе «РадиоПсков R1WAB» в соцсети «ВКонтакте».

В первый день слета, 20 июня, организаторы будут подготавливать площадку, и уже с 16:30 будет возможен заезд, регистрация и размещение гостей. Далее у участников будет свободное время для отдыха, а также работы в эфире и общение. На вечер запланирован просмотр фильмов о радио в кинотеатре под открытым небом. 

На следующий день, 21 июня, в субботу, программа распланирована следующим образом:

  • с 8:00 - заезд, регистрация и размещение участников;
  • с 11 будет организована экспозиция Музея Радио;
  • с 11 присоединится к слёту общественное движение «Классик Псков» с ретро-автомобилями;
  • в 11:00 - открытие слёта, приветственное слово;
  • с 12:00 до 13:00 - экскурсия по авиацентру и фотосессия с самолётами;
  • с 13:00 до 14:00 - обед и свободное время;
  • с 14:00 развернётся «Радиобарахолка»;
  • с 14:00 до 15:00 директор Псковского планетария Владимир Колпаков проведет лекцию о Солнце (на которое можно будет посмотреть в телескоп), а также поделится различными историями и фактами о звездах и планетах.
  • с 15:00 до 18:00 - свободное время для отдыха, работы в эфире, активных игр и общения;
  • с 18:00 до 19:00 - ужин;
  • с 19:30 - рассказ-презентация участника экспедиции IOTA XR7A в Чили (R1VCC), рассказ об организации связи в полевых условиях для волонтеров и поисковых групп (R1WBO), презентация «Организация связи экспедиции вездеходной техники в рамках учений МЧС «Безопасная Арктика 2025» (R1VCC);
  • с 22:00 - вечерний просмотр фильмов о радио в кинотеатре под открытым небом. 

В заключительный день, 22 июня:

  • с 8:00 до 9:00 - завтрак;
  • с 9:00 до 11:00 - свободное время для отдыха, работы в эфире, активных игр и общения;
  • в 11:00 закрытие слёта, вручение дипломов. 

Планируется досуг и для детей во время свободного времени.

Организаторы отмечают, что для дополнительного досуга можно:

  1. Взять с собой удочки, поскольку в пруду водится рыба;
  2. Взять с собой настольные игры;
  3. Привезти мяч, ракетки, воздушного змея. 

«Если у вас есть истории\лекции, которыми хотите поделиться, напишите нам или скажите при регистрации - с удовольствием выделим время на презентацию», - заключили организаторы.

Источник: Псковская Лента Новостей
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