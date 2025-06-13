Общество

Депутаты и спикер Псковского областного Собрания проведут приемы граждан

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и депутаты Владимир Кузь и Алексей Севастьянов проведут приёмы граждан в общественной приёмной партии «Единая Россия» на этой неделе, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном парламенте.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

17 июня, во вторник, с 10:00 – 12:00 прием проведет Владимир Кузь, округ №7 (Гдовский и Псковский районы).

18 июня, в среду, с 10:00 до 12:00 состоится прием у Алексея Севастьянова, округ №1 (часть города Пскова - центр, Любятово, Завокзалье, Псковкирпич).

19 июня, в четверг, с 10:00 до 12:00 прием проведет Александр Котов, округ №8 (Дновский, Плюсский, Порховский и Стругокрасненский округа).

Предварительная запись ведётся по телефону: 8 (8112) 66-25-12. По этому же номеру в указанные часы можно связаться с депутатом, если нет возможности прибыть на приём лично.