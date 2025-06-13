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Общество

На границе РФ в Псковской области запретили транзит 20 тонн молочной продукции

16.06.2025 12:30|ПсковКомментариев: 0

В пункте пропуска Бурачки в Себежском районе специалист управления Россельхознадзора запретил транзит 20 тонн готовой молочной продукции (сыр, сливочное масло, сырный продукт), следующей из Литвы в Узбекистан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

В управлении напомнили, что с 20 января сертификация всех восприимчивых к ящуру животных и всей подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции, полученной от этих животных, перемещаемых с территории Европейского союза в Российскую Федерацию, в том числе транзит таких товаров по российской территории в третьи страны, приостановлен.

Транзит 20 тонн продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещен, оформлен акт о возврате груза.

Источник: Псковская Лента Новостей
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