Общество

Сбои в работе мобильного интернета продолжают фиксировать псковичи

Сбои в работе мобильного интернета фиксируют жители Пскова 12 июня.

«У нас на Запсковье мобильного интернета опять с вечера нет. И в центре не было вечером, домой пешком топали. Женщины в магазине говорили, что это на все праздники», - поделилась псковичка.

«У нас глюки. WhatsApp* выкатил мне якобы пропущенные звонки, которые были месяц назад», - рассказал другой местный житель.

Напомним, сбои мобильной связи и интернета наблюдаются в разных районах Псковской области с ночи 11 июня. Вчера у разных провайдеров практически полностью отсутствовал мобильный интернет, связь работала с перебоями.

В ответах о причинах сбоев операторы сообщали, что это происходит по независящим от организаций причинами и связано с мерами безопасности.

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*принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена