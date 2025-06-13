Общество

78% респондентов в СЗФО хотят иметь «тревожную кнопку» в банковском приложении

78% опрошенных жителей Северо-Западного федерального округа поддерживают идею создания «тревожной кнопки» в банковском приложении, показал опрос ВТБ перед ПМЭФ-2025. По мнению большинства, она нужна, чтобы оперативно оповещать банки о случаях мошенничества или потери карт.

Всего 32% респондентов в макрорегионе ни разу не сталкивались с мошенничеством и попытками хищения средств с их карт через интернет-банк. Этот показатель гораздо ниже общероссийского. Такой опыт повышает актуальность «тревожной кнопки» для пользователей банковских продуктов, с помощью которой можно оповещать все банки или правоохранительные органы о преступлениях в финансовой сфере.

Ровно половина опрошенных в СЗФО хотят, чтобы по кнопке сигнал поступал и в банки, и в правоохранительные органы, 15% — только в банки, а 36% считают, что это должно зависеть от ситуации. 86% готовы предоставить банку данные о местоположении, лишь бы это помешало мошенников, однако 22% из них хотели бы иметь возможность по ситуации отключать эту опцию в настройках.

Среди потенциально полезных функций такой кнопки, помимо жалоб на мошенничество, опрошенные в СЗФО также отмечают сигнал в случае утери карты (86%) и при угрозе личной безопасности, например, ограблении (79%).

Нажатие «тревожной кнопки», по мнению россиян, должно в первую очередь производить блокировку карты — об этом заявили 33% респондентов СЗФО. 21% опрошенных считают, что она также должна передавать в банки местоположение и сведения о последних транзакциях. При этом 21% опрошенных на Северо-Западе считают, что она должна служить только для оповещения и не выполнять никаких автодействий.

Ожидается, что скорость реакции банка должна быть почти мгновенной — 72% респондентов хотят, чтобы блокировка счета происходила в течение 1 минуты. При этом около половины опрошенных считают, что одного нажатия кнопки недостаточно: требуется подтверждение во избежание случайного срабатывания.

*Опрос был проведен с 2 по 9 июня среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.