Общество

Псковский облсовпроф об обновлении порядка выплаты премий

С 1 сентября 2025 года вступают в силу поправки в Трудовой кодекс РФ, регулирующие правила премирования сотрудников. Соответствующий закон (№ 144-ФЗ от 07.06.2025) подписал президент. О том, что конкретно изменится, рассказали в Псковском областном совете профессиональных союзов.

- Что именно обязывает прописывать работодателей новая редакция статьи 135 ТК РФ?

- Она обязывает работодателей четко прописывать в коллективных договорах или локальных нормативных актах (ЛНА) виды, размеры и сроки выплаты премий, условия их начисления — с учётом качества, эффективности и продолжительности работы, а также правила снижения премий при наличии дисциплинарных взысканий.

- Когда можно уменьшить премию?

- Только за период, в котором вынесено взыскание. Только по согласованию с профсоюзом (если он есть) и не более чем на 20% от месячного заработка.



- Что делать работодателям?

- До 1 сентября компании должны проверить свои ЛНА и при необходимости дополнить их новыми условиями. Особое внимание стоит уделить критериям оценки работы сотрудников и порядку снижения премий при дисциплинарных нарушениях. Изменения направлены на большую прозрачность в системе премирования и защиту прав работников.

По материалам пресс-службы Псковского облсовпрофа