Общество

Мизулина предложила включить в законодательство наказание за киберсталкинг

Гарантии действующего законодательства в отношении защиты жертв киберсталкинга и других киберпреступлений недостаточны, необходимо подумать над введением ответственности за эти деяния в России и усовершенствовать соответствующим образом законы. Такое мнение высказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, общаясь со студентами и школьниками в Дальневосточном федеральном университете.

«Киберсталкинг - одна из колоссальных проблем, у нас был ряд обращений по этой теме. <…> Очень сложно добиться справедливости и наказать такого обидчика в рамках текущего российского законодательства, в рамках той инерции равнодушия - и со стороны правоохранительных органов, которое есть, и часто со стороны судейской системы. Не могут люди самостоятельно отстоять свои права, особенно это касается молодых девочек, многие из них становятся жертвами такого рода преследователей: не понравился молодой человек, не захотела продолжать с ним общаться, и он может годами ходить, писать комментарии в соцсетях или караулить возле подъезда, у общежития. <…> Мне кажется, что, с точки зрения закона, нет гарантий, нужно усовершенствовать законодательство», - сказала Мизулина.

Она добавила, что, кроме сталкеров, появился и дополнительный комплекс проблем, связанных с доксерами - людьми, которые ищут и публикуют в интернете персональные данные человека без его согласия, а также сватерами - людьми, которые сообщают о ложных угрозах в интернете. По ее словам, только за последний год Лига безопасного интернета получила пять обращений от семей подростков, от имени которых доксеры вели живодерские паблики. В одном из случаев семье пришлось переехать в другой город, сменить школу ребенка, места работы, «обнулить» номера телефонов и другие данные, потому что никто не смог защитить жертву доксеров от «народного гнева» и желания «наказать» за издевательства над животными. «Заставить правоохранительную машину работать и защищать, даже в ситуации, когда [жертва] это ребенок, очень и очень сложно», - сказала глава Лиги безопасного интернета.

Она добавила, что во многих странах уже введена ответственность за киберсталкинг и доксинг. «Ответственность есть, <…> в том числе уголовная. Есть и России над чем задуматься», - отметила Мизулина.

По ее словам, в последние годы данные россиян в большом объеме «утекли» в открытый доступ, что приводит к различным проблемам. «Это и травля, и преследование, и сватинг, и преследования в реальной жизни. Важно, конечно, чтобы новый закон, который появился, о защите персональных данных и об уголовной ответственности, начал работать в полной мере, и больше таких утечек не было», - добавила Мизулина, ее слова приводит ТАСС.