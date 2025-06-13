Общество

Александр Козловский встретился с участниками форума «Инженеры будущего»

Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский встретился с участниками международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего» от Псковской области.

Фотографии: Александр Козловский / Telegram

«Это уже добрая традиция. В этом году наш регион вновь представят специалисты ЗАО «ЗЭТО». Молодые заводчане с энтузиазмом рассказали о направлениях, в которых будут работать в рамках форума. Он стартует уже через неделю в Тульской области. Наши ребята готовятся к насыщенной образовательной, культурной и спортивной программе. Работы предстоит немало, но настрой у них серьезный. Примечательно, что самые опытные участники из числа сотрудников ЗЭТО, побывавшие на предыдущих форумах, в этом году уже выступают в роли организаторов. Команда разработала собственный мерч, что подчеркивает их сплоченность и креативный подход», - написал Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Особое значение предстоящий форум имеет еще и потому, что уже в июле в Псковской области молодые специалисты ЗЭТО впервые проведут свой собственный молодежный промышленный форум «Спектрум» — региональный аналог «Инженеров будущего». Идея появилась после участия великолукской молодежи в прошлом году — форум вдохновил их на создание собственной площадки для обмена опытом и профессионального роста.

«Пожелал ребятам успехов и реализации потенциала. В завершение встречи вручил каждому из них билеты членов регионального отделения Союза машиностроителей России. Организатором форума «Инженеры будущего» в Тульской области традиционно выступает Союз машиностроителей России при поддержке партнеров», - добавил он.