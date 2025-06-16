Общество

В Госдуму внесли проект об увеличении маткапитала за каждого следующего ребенка

Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина (КПРФ) внесла в Госдуму законопроект о повышении маткапитала за каждого последующего ребенка.

«Представляется необходимым изменить концепцию предоставления материнского капитала так, чтобы рождение каждого последующего ребенка (третьего, четвертого и так далее) влекло за собой повторную выплату материнского капитала в размере, превышающем предыдущую сумму на 25 процентов», — сказано в пояснительной записке, законопроект доступен в думской базе данных.

Согласно проекту, матерям будут полагаться следующие выплаты:

при рождении первого ребенка — 690 266 рублей;

второго — 862 728,5 рублей;

третьего — миллион 78 тысяч 410,5 рубля.

Ожидается, что эти меры позволят увеличить прирост рождений вторых детей в 2027-2030 годах и сохранить нынешний тренд на третьего и четвертого ребенка.