В Госдуму внесли проект об увеличении маткапитала за каждого следующего ребенка

Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина (КПРФ) внесла в Госдуму законопроект о повышении маткапитала за каждого последующего ребенка.
«Представляется необходимым изменить концепцию предоставления материнского капитала так, чтобы рождение каждого последующего ребенка (третьего, четвертого и так далее) влекло за собой повторную выплату материнского капитала в размере, превышающем предыдущую сумму на 25 процентов», — сказано в пояснительной записке, законопроект доступен в думской базе данных.
Согласно проекту, матерям будут полагаться следующие выплаты:
Ожидается, что эти меры позволят увеличить прирост рождений вторых детей в 2027-2030 годах и сохранить нынешний тренд на третьего и четвертого ребенка.