Выдра Бухля пришла на ужин в псковском подворье. ВИДЕО

Выдру Бухлю за ужином сняли на видео в подворье «Птичий дворик» в Псковском районе, оно опубликовано в группе подворья в социальной сети «ВКонтакте».
Фото и видео здесь и далее: «Птичий дворик» / «ВКонтакте»
«А ты не лопнешь, деточка? Ужин у Бухли», - рассказали сотрудники подворья.
Напомним, осенью 2023 года выдра Бухля пропала на территории подворья «Птичий дворик», теперь она живет на свободе. Вольер выдры заняла птица Баклаша.
Щенок выдры по кличке Бухля в подворье «Птичий дворик» появился осенью 2022 года.