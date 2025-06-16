Потребность в рабочих специалистах очень выросла — Александр Седунов

Потребность в рабочих специалистах за последние годы выросла, заявил руководитель Псковского политехнического колледжа Александр Седунов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что для любого учебного заведения очень важно осознавать плановую кадровую потребность по тем или иным специальностям.
«Когда сегодня работодатель говорит о том, что ему очень важно, чтобы к ним пришли 10-15 человек по этой специальности, а через год нам нужно будет еще 10-15 по этой же специальности, то у образовательных организаций появляется ощущение определенной стабильности с точки зрения подготовки. Вот эта стабильность была в советское время, когда конкретные училища, техникумы были закреплены за конкретными отраслями», – добавил руководитель Псковского политехнического колледжа.