Общество

Потребность в рабочих специалистах очень выросла — Александр Седунов

Потребность в рабочих специалистах за последние годы выросла, заявил руководитель Псковского политехнического колледжа Александр Седунов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Потребность в рабочих специалистах, в рабочих квалифицированных кадрах или тех, кто только заканчивает учебное заведение, кого работодатели сами готовы довести до необходимого уровня овладения мастерством, очень высока», – сказал Александр Седунов.

Он отметил, что для любого учебного заведения очень важно осознавать плановую кадровую потребность по тем или иным специальностям.

«Когда сегодня работодатель говорит о том, что ему очень важно, чтобы к ним пришли 10-15 человек по этой специальности, а через год нам нужно будет еще 10-15 по этой же специальности, то у образовательных организаций появляется ощущение определенной стабильности с точки зрения подготовки. Вот эта стабильность была в советское время, когда конкретные училища, техникумы были закреплены за конкретными отраслями», – добавил руководитель Псковского политехнического колледжа.