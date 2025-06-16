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Общество

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за возбуждение ненависти

17.06.2025 15:16|ПсковКомментариев: 0

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный закон об ужесточении уголовной ответственности за возбуждение ненависти или вражды с угрозой применения насилия.

Изменения предлагается внести в статью 282 Уголовного кодекса РФ. В настоящее время уголовная ответственность за данное преступление наступает при его совершении в течение года после привлечения к административной ответственности.

Законопроектом предлагается ввести уголовную ответственность за однократное совершение действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение человеческого достоинства, сопряженные с оправданием, обоснованием, одобрением или пропагандой применения насилия либо угрозы его применения.

Также предлагается дополнить уголовную статью новым квалифицирующим признаком - «совершение преступления группой лиц или группой лиц по предварительному сговору».

Депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия») пояснил РИА Новости, что теперь ответственность за публичные действия, направленные на возбуждение ненависти, вражды или унижение человеческого достоинства, будет наступать быстрее и жестче.

«Например, если кто-то уже был наказан за подобные действия и снова нарушает закон, наказание станет серьёзнее: штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет. Также усиление касается ситуаций, когда такие действия оправдывают насилие или его угрозу. Ещё одно важное новшество касается тех случаев, когда люди совершают экстремистские действия совместно», - сказал Говырин.

По словам депутата, теперь за преступления, совершённые группой лиц, предварительно договорившихся между собой, или организованной группой, наказание становится значительно строже: нарушителям грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет, учитывая повышенную опасность таких деяний для общества, пишет РИА Новости

«Новые поправки направлены на то, чтобы обеспечить более строгий контроль и пресекать проявления экстремизма и в целом защитить граждан от экстремистских сообществ, так как группа лиц, совершивших преступление может быть любой, например, распространяют экстремистские публикации в соцсетях и чатах, необязательно ОПГ, деятельность которой нужно долго и упорно доказывать», - добавил он.

Источник: Псковская Лента Новостей
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