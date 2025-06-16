Общество

Шесть фактов незаконной торговли выявили на улицах Пскова

Контрольное управление администрации города Пскова 16 июня провело мероприятия по выявлению и пресечению фактов торговли в местах, не отведенных для этого в законном порядке, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фотографии: Контрольное управление администрации города Пскова

В результате контрольных мероприятий выявлено шесть фактов незаконной торговли по следующим адресам: Октябрьский проспект, дом 37/2, улица Коммунальная, дом 71, улица Индустриальная, дом 4, улица Яна Фабрициуса, дом 5а.

Составлено два протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьей 2.11 закона Псковской области от 04.05.2003 № 268-оз «Об административных правонарушениях на территории Псковской области», что ведет к наложению административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Четверо граждан, осуществлявших незаконную торговлю впервые, предупреждены о недопустимости торговли в местах, не отведенных для этого в законном порядке.