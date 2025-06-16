Общество

Психолог Сергей Калинин: Подача новостей в СМИ может влияет на панические настроения

Эмоциональная подача журналиста сильно влияет на публику, и можно либо усилить панические настроения, либо их уменьшить. Об этом на онлайн-брифинге в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио ПЛН FM (102.6 FM) рассказал психолог Сергей Калинин.

«Эмоциональная подача журналиста сильно влияет на публику. Всё очень просто. Сейчас есть такое модное слово "нарратив". Средства массовой информации могут информировать, выдавать сухие факты, но, по большому счёту, сухие факты мало кому интересны. Людям интересны истории с завязкой, кульминацией и развязкой», — отметил Сергей Калинин.

Он подчеркнул, что истории можно подавать по-разному, с различными акцентами и в разных эмоциональных тональностях. «Либо мы рассказываем, как жили долго и счастливо, либо предсказываем, что все умрут в страшных муках», — добавил психолог.

Сергей Калинин также отметил, что эмоциональная тональность, поддерживаемая СМИ, может либо усиливать панические настроения, либо, наоборот, снижать их.

«Можно говорить о конструктивных решениях ситуации, предлагая идеи и выходы. Важно, как именно подается информация, так как это может существенно повлиять на восприятие и эмоциональное состояние людей», — заключил он.