Психолог Сергей Калинин: Подача новостей в СМИ может влияет на панические настроения

Эмоциональная подача журналиста сильно влияет на публику, и можно либо усилить панические настроения, либо их уменьшить. Об этом на онлайн-брифинге в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио ПЛН FM (102.6 FM) рассказал психолог Сергей Калинин.
Он подчеркнул, что истории можно подавать по-разному, с различными акцентами и в разных эмоциональных тональностях. «Либо мы рассказываем, как жили долго и счастливо, либо предсказываем, что все умрут в страшных муках», — добавил психолог.
Сергей Калинин также отметил, что эмоциональная тональность, поддерживаемая СМИ, может либо усиливать панические настроения, либо, наоборот, снижать их.
«Можно говорить о конструктивных решениях ситуации, предлагая идеи и выходы. Важно, как именно подается информация, так как это может существенно повлиять на восприятие и эмоциональное состояние людей», — заключил он.