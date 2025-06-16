Общество

Медицинских работников чествовали в Великих Луках

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню медицинского работника, прошло в Великих Луках 16 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

В этом году праздник собрал представителей медицинского сообщества города, ветеранов сферы и почётных гостей, среди которых были заместитель главы города Сергей Гусев и глава администрации Великих Лук Андрей Беляев.

Торжество началось с приветственного слова ведущей Оксаны Рахмановой, она поздравила всех медиков с профессиональным праздником, который широко отмечается в стране.

Было подчёркнуто, что труд медицинских работников важен для каждого человека, без исключения. Далее с поздравлениями к собравшимся обратились представители законодательной и исполнительной властей: Сергей Гусев и Андрей Беляев. Оба руководителя выразили благодарность медицинским работникам за их самоотверженный труд и вклад в развитие системы здравоохранения города.

Сергей Гусев, поздравивший медицинских работников от имени главы города Николая Козловского, в своей речи отметил, что каждый, кто выбирает эту профессию, полностью посвящает себя служению людям, и отдельно поблагодарил ветеранов сферы за их преданность избранному делу и многолетнюю добросовестную работу в медицинских учреждениях Великих Лук.

«Желаю всем медицинским работникам города крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых успехов и достижений в вашем ответственном служении», – пожелал Сергей Гусев, обращаясь к собравшимся в зале.

Андрей Беляев в своём выступлении акцентировал внимание на значении работы сотрудников медицинских учреждений города для здоровьесбережения населения Великих Лук и улучшения демографической ситуации.

«Убеждён, что совместными усилиями мы обязательно выведем нашу медицину на самый высокий уровень», – сказал Андрей Беляев.

В рамках мероприятия состоялся блок награждений, в ходе которого почётные грамоты получили лучшие представители медицинской сферы города. Все награждённые были удостоены также благодарностей администрации города. Была сделана общая фотография на память.

Праздничную атмосферу мероприятия поддержали концертные номера, среди которых – «Гимн врачам» в исполнении Светланы Фетисовой, композиция «Река» в исполнении Татьяны Ямбердовой, а также выступление студии спортивного танца «Созвездие». Кульминацией концертной программы стало выступление ансамбля русских народных инструментов «Забава» детской музыкальной школы №1 имени М. П. Мусоргского.

В заключение мероприятия ведущая ещё раз выразила благодарность всем медицинским работникам города за их ежедневный труд и самоотверженность, а также пожелала крепкого здоровья, профессионального роста и счастья.

Мероприятие завершилось пожеланиями успехов и благополучия всем медицинским работникам, а также крепкого здоровья и счастья их семьям.