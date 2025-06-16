Общество

Проблемы пожилых псковичей обсудил Антон Мороз во время серии рабочих встреч

Вопросы качества медицинской помощи и комфортной городской среды обсудил во время серии рабочих встреч в Пскове вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», победитель предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3 Антон Мороз, сообщается в его Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Антон Мороз / Telegram

Антон Мороз провёл серию встреч с заместителем председателя регионального отделения Союза пенсионеров России Светланой Мельничук. Во встречах также приняли участие представители городских властей и депутат Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян.

«Это позволило обсудить волнующие вопросы в формате живого диалога с участием всех сторон, от которых зависит принятие решений. Главной темой стали проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются пожилые люди: доступность и качество медицинской помощи, социальная поддержка, организация досуга. Особое внимание уделили созданию комфортной и доступной городской среды — от благоустройства дворов и подъездов до удобной транспортной инфраструктуры», - отметил Антон Мороз.

Он добавил, что Светлана Мельничук поделилась ценными предложениями и инициативами Союза пенсионеров, все озвученные вопросы возьмут в проработку.

«Благодарю участников встречи за конструктивный разговор. Только объединив усилия власти, общественности и активных граждан, мы сможем сделать Псков городом, в котором комфортно всем поколениям», - заключил Антон Мороз.