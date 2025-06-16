Общество

Финансовый директор Горводоканала Анжелика Лясина удостоена награды Минстроя России

Финансовый директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Анжелика Лясина награждена Благодарственным письмом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Высокая федеральная оценка присуждена за высокие производственные достижения и плодотворный труд. Награда вручена сегодня директором Горводоканала Константином Болотиным.

Анжелика Лясина возглавляет финансовый блок Горводоканала на протяжении 11 лет, зарекомендовав себя как высококвалифицированный и ответственный руководитель. Под ее патронажем были реализованы ключевые проекты, существенно повысившие финансовую эффективность работы предприятия и качество обслуживания жителей Пскова.

«Одним из наиболее значимых достижений стал перевод предприятия на прямую работу с абонентами. Благодаря инициативе и руководству Анжелики Лясиной, сегодня около 113 тысяч собственников и нанимателей жилых помещений города заключили прямые договоры холодного водоснабжения с Горводоканалом и имеют индивидуальные лицевые счета. Эта мера обеспечила высокую прозрачность процесса водопотребления и значительно повысила собираемость платежей», - рассказали в Горводоканале.

Не менее важным результатом работы финансового директора стал успешный запуск и организация работы Колл-центра предприятия. Уже почти три года жители Пскова могут оперативно решать вопросы, связанные с услугами водоснабжения, по единому номеру 79-21-12. Через Колл-центр абоненты передают показания счетчиков, сообщают о проведенных поверках и получают консультации по любым актуальным вопросам.