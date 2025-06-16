Общество

Оксана Филиппова посетила деревню Поляне ради решения вопросов жителей

Глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова в деревне Поляне с главой поселения «Велейская волость» Светланой Алексеевой, специалистом поселения Натальей Воробьевой, депутатом волости Татьяной Григорьевой обсудили вопросы организации диспансеризации жителей, проживающих в деревне Поляне и близлежащих населенных пунктах, установки контейнерных площадок для сбора мусора, освещения.

«Отдельный вопрос, который заинтересовал жителей, - это возможность организации ТОС. В деревне Поляне сформирована инициативная группа, которая, по примеру жителей Велье, Иссы или Васильевского, хотят участвовать в региональных конкурсах и заниматься благоустройством своей родной деревни. Посещая Поляне, в очередной раз смогла убедиться, какие интересные и увлеченные люди проживают на наших территориях. Знакомство с Александрой Лыткиной, реставратором из Санкт-Петербурга, оставило массу самых положительных эмоций: приехав на малую Родину своих дедушки и бабушки в д.Поляне, Александра занялась выращиванием пионов», - написала Оксана Филиппова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Она отметила что настоящая «пионовая ферма» разрастается посреди деревни, а гостеприимная хозяйка профессионально рассказывает о каждом сорте и уходе за этими поистине императорскими цветами, которые, несмотря на дождливую погоду, набирают сил и красоты.