Общество

6 из 10 псковичей проведут отпуск в этом году вместе со своей второй половиной – опрос

Отпуск — долгожданное время для многих пар: 6 из 10 псковичей в этом году проведут отпуск вместе со своей второй половиной. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие экономически активные горожане из Пскова, состоящие в браке или отношениях, где оба имеют постоянную работу.

61% псковичей в этом году смогли синхронизировать свой график с отпуском второй половины, 27% признались, что, несмотря на желание, так и не сумели организовать совместный отдых, 7% — не планируют этого, так как не хотят отдыхать вместе.

Среди псковичей в возрасте от 35 до 45 лет больше всего тех, кому удалось организовать отпуск в одно время с любимыми (61%). Из тех, кому более 45 лет, это получилось только у 57%.

Псковичи, состоящие в официальном браке, чаще согласовывают отпуска, чем те, чьи отношения не зарегистрированы, — 64 и 46% соответственно.