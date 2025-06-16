Общество

«Единая Россия»: Более 110 тысяч общественных пространств в регионах благоустроили по президентской программе

С 2017 года в регионах России проводят масштабную работу по благоустройству территорий. По инициативе президента Владимира Путина партпроект «Единой России» масштабировали в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды». По ней уже обновили более 110 тысяч общественных и дворовых пространств, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: «Единая Россия», ER.RU

Предваряет эту работу онлайн-голосование граждан, которые сами выбирают дизайн-проекты и территории, которые будут благоустроены в первую очередь. Накануне завершилось пятое онлайн-голосование. В нем приняли участие рекордные 16,5 млн человек. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев. По его словам, такая активность граждан подтверждает особую роль программы для развития городов.

«Неравнодушие к будущему своих населенных пунктов позволяет не просто решать вопросы с благоустройством, но и включать в перечень благоустройства те или иные проекты по пожеланиям жителей, создавать новые комфортные общественные пространства. Процесс формирования комфортной городской среды стал по-настоящему народным», – подчеркнул Владимир Якушев.

В Псковской области с 2017 года по программе обновили свыше 500 общественных пространств. Изменения произошли не только в городах, но и поселках, деревнях региона. На федеральные средства обустроили удобные и безопасные детские и спортивные площадки, а также аллеи, скверы и парки. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Нам важен голос каждого, чтобы учесть мнение большинства жителей. Спасибо всем, кто вносит свой вклад в развитие региона», – обратился он.

Комментируя итоги процедуры голосования, политконсультант, директор Центра общественно-политических проектов Константин Листратов подчеркнул гибкость и адаптивность программы.

«Она охватывает разнообразные территории и позволяет учитывать локальные особенности. При этом ключевым остается сам принцип – инициатива не спускается сверху в готовом виде, а формируется снизу, на основе предпочтений жителей», – отметил эксперт.