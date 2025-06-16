Общество

Аналитики рассказали, где зарплаты растут быстрее в 2025 году в Псковской области

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда Псковской области и составили рейтинг «офисных» и рабочих профессий, медианная предлагаемая зарплата для которых выросла сильнее всего с начала 2025 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе hh.ru СЗФО, ЦФО.

Медианная зарплата, которую предлагают местные работодатели в начале этого лета, достигла 58,2 тысячи рублей. По сравнению с началом года доход, который предлагают псковским работникам, вырос на 1,9 тысячи рублей. Таким образом, по уровню дохода Псковская область в общероссийском рейтинге регионов занимает 79 место, ее опережают по уровню зарплат Марий Эл (58,4 тысячи рублей) и Новгородская область (58,6 тысячи рублей).

А вот по динамике дохода с начала года Псковская область заняла более выгодное 63 место среди российских регионов. Сильнее всего с начала года зарплаты выросли в Ингушетии (+13,9 тысячи рублей с начала года) – 1 место в рейтинге, Карачаево-Черкессии (+10,3 тысячи) – 2 место, и Кабардино-Балкарии (+9,8 тысячи рублей) – 3 место.

Аналитика hh.ru по Псковской области показывает, что в топ профессий с самой активно растущей зарплатой вошли преимущественно рабочие профессии, но есть и исключения. Так, сильнее всего с начала года вырос доход в вакансиях для упаковщиков (+18,6 тысячи до 70 тысяч рублей). Также в топ наиболее активно растущих в зарплате профессий попали повара и пекари (+15,1 тысячи рублей до 60 тысяч), врачи (+15 тысяч рублей до 100 тысяч), менеджеры по продажам (+13 тысяч рублей до 69,8 тысячи) и продавцы и кассиры (+7,5 тысячи рублей до 47,5 тысячи).

Наряду с перечисленными профессиями также динамично растёт зарплата у местных слесарей и сантехников (+5 тысяч до 67,5 тысячи рублей), курьеров (+4 тысяч до 136 тысяч рублей).