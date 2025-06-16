Общество

Госдума приняла закон о запрете вывесок на иностранном языке

Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроект о защите русского языка от чрезмерного использования заимствований в публичном пространстве.

Согласно закону вывески, указатели и информационные таблички в магазинах и общественных местах должны быть написаны на русском языке. Допускается также их дублирование на языках народов России или на иностранных языках.

Еще одно изменение касается названий жилых комплексов и объектов строительства: застройщики обязаны использовать только кириллицу при создании коммерческих названий, если речь идет о рекламе новых объектов недвижимости.

«Понимаю, что должны остаться исторические названия — Mercedes, Dolce & Gabbana, Chanel, но что связано с нашим бытом, конечно же, должно быть на русском языке», - сказал режиссер Никита Михалков, выступивший в поддержку законопроекта в Госдуме по приглашению депутатов.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 марта 2026 года, пишет Kaluga-poisk.ru.