Госдума приняла закон о запрете вывесок на иностранном языке

Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроект о защите русского языка от чрезмерного использования заимствований в публичном пространстве.
Согласно закону вывески, указатели и информационные таблички в магазинах и общественных местах должны быть написаны на русском языке. Допускается также их дублирование на языках народов России или на иностранных языках.
Еще одно изменение касается названий жилых комплексов и объектов строительства: застройщики обязаны использовать только кириллицу при создании коммерческих названий, если речь идет о рекламе новых объектов недвижимости.
Предполагается, что закон вступит в силу с 1 марта 2026 года, пишет Kaluga-poisk.ru.