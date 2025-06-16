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«Зверьё моё»: Тонкости служебного собаководства в системе МВД

20.06.2025 10:09|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию свежего выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла на волнах «ПЛН FM» 19 июня и была приурочена к Дню кинологических подразделений МВД России. В преддверии праздника, который отмечается 21 июня, к ведущей Ульяне Лаблюк пришли начальник Центра кинологической службы МО МВД России «Опочецкий» капитан полиции Наталья Иванова и её четвероногие напарники Еши-Джампо и Марвел.

Гостья рассказала о своём пути в кинологию и особенностях дрессировки собак для прохождения службы в органах внутренних дел. Каковы главные характеристики спрингер-спаниелей, и для какой работы они подходят? Какими качествами должен обладать служебный пёс? К каким нагрузкам следует быть готовым кинологу, и почему служебным собаководством чаще занимаются женщины? С чего начинать воспитание любой собаки, и какие правила важно соблюдать в летний период? Об этом и многом другом - в текстовой версии радиопрограммы.

 

О начале пути

- Наталья, добрый день! Вы пришли в студию вместе с двумя подопечными, одного из них, к сожалению, пришлось оставить за дверью. Представьте нам ваших спутников.

- Сегодня со мной две моих служебные собаки. Это английские спрингер-спаниели, они работают в системе МВД. Вместе со мной в студии Еши Джампо. Его кличка переводится с латыни как «Умный-воспитанный». В принципе, он так себя и ведет. Его брат по кличке Марвел работает по поиску наркотических средств, поэтому немножечко более активный пёс.

- Расскажите подробно, чем вы занимаетесь на службе со своими собаками?

- Это поисковые собаки по поиску целевых запахов. Как я сказала, Марвел ищет наркотические средства, а Еши работает по поиску взрывчатых веществ и взрывных устройств.

- Вы работаете только на территории Опочки или где-то еще?

- Центр кинологической службы МО МВД России «Опочецкий» обслуживает 9 районов Псковской области, то есть центральную часть. Это примерно территория от Острова до Пустошки.

- Расскажите о себе, как вы пришли в кинологию?

- Я, скажем так, «попала». Работала в соседнем районе, и ввиду сокращений, которые последовали за переходом из милиции в полицию, мне предложили вернуться в Опочку, но уже младшим инспектором-кинологом. Сначала немножко удивилась, но подумала: «Почему бы и нет», - и вернулась в родной город. Примерно через 6 месяцев МВД закупило новых собак, так я познакомилась со своей немецкой овчаркой. Я даже помню дату, когда мне её дали. Это было 28 октября 2015 года. А уже в январе следующего года мы уехали с ней учиться. Это была первая моя собака, немецкая овчарка Хей-Пятница. Такая вот необычная кличка, но, понятно, что кинологи так длинно не называют своих собак, я звала её Ница. Мы закончили с ней Егорьевскую школу служебного собаководства. У нас была самая сложная дисциплина из всех кинологических - это розыскная работа, работа по следу. Даже спустя годы, которые работаю в кинологической службе, я считаю, что это направление самое сложное для обучения собак. Потому что по факту каждый выезд на каждое преступление собака должна искать новый для неё запах. Работа кинолога осложняется тем, что нужно объяснить собаке, что именно ей искать. Очень важно иметь светлую и умную голову, чтобы работать по такому направлению.

- Вы сказали, овчарка была первой собакой, раньше никаких животных не было?

- Первая служебная. Самая первая собака у меня появилась, когда я только родилась: родители взяли белую кудрявую болонку по прозвищу Антон. Антон был долгожитель, я думаю, что он прожил порядка 14 лет. Это была самая лучшая компанейская собака из всех, которых у меня появились после.

- Сейчас у вас спрингер-спаниели, что это за порода, и почему выбрали именно её, с учётом наличия овчарки?

- Я искала себе вторую собаку. Кинологи чаще всего работают не с одной собакой, а с двумя или тремя. Я искала такую, которую смогу обучить по поиску целевых запахов - взрывчатки, либо наркотиков. Прочитала про многие породы и, честно, разрывалась между двумя - лабрадор-ретривер или спаниель. Стала искать варианты в Псковской области, мне попалось объявление о бронировании английских спрингер-спаниелей. Про такую породу я не знала, стала изучать. Мне очень понравились характеристики. Во-первых, эта собака крупная, в линейке по спаниелям они самые большие. Моя зонарная (с особым окрасом шерсти, который характеризуется чередованием светлых и тёмных участков - прим. ред.) овчарка немного больше, чем эти спаниели. То есть, мне комфортно и удобно работать именно с таким размером. Во-вторых, это компанейская собака. Планировалось, что ей предстоит работать в том числе в образовательных учреждениях, либо при проведении массовых мероприятий, когда присутствует много народа. Спрингер-спаниели хорошо себя ведут в толпе, где могут быть дети, крики, салюты, шарики. Они не агрессируют на всё то, на что очень активно реагирует немецкая овчарка. Созвонилась с заводчицей, забронировала щенка, это был Еши. Приехала забирать его. И когда уносила Еши на ручках, сзади вышел еще один щеночек. Он оставался последний, шел скулил, у него текли слёзы. Соответственно со слезами вышла и я. У ворот встречал муж. Он, конечно, забеспокоился, спросил, что случилось, может, со щенком что-то не так. Говорит: «Ты такая вся на подъеме ехала забирать собаку, нашего сыночка, а тут ты плачешь». А у меня ком в горле, толком объяснить не могу. Кое-как рассказала, что там плачет второй щенок. Муж спрашивает: «Ты хочешь его забрать?» Я говорю: «Да». «Сколько?» Я говорю: «Много». Муж: «Иди, что-нибудь придумаем». В итоге мы уехали с двумя, Марвелом и Еши, это родные братья, с одного помета. Их родители живут здесь, в Пскове.

«Немножко цирковой артист»

- Вы сказали, что подбирали собаку, которая сможет работать на массовых мероприятиях. Но ведь многое зависит не столько от породы, сколько от воспитания. С чего вы начинали обучение?

- Мы гуляли рядом с детскими площадками и в парке, там очень много раздражителей для собак: велосипедисты, ребята, которые катаются на скейтах, роликах, самокатах, где много кричат. Собака должна спокойно реагировать на людей. Хотя велосипеды до сих пор у нас немножко слабое место, любят прикрикнуть, но, скорее всего, просто потому что не понимают, что это. В общем, начинали с социализации, чтобы собаки часто видели людей, других животных. Это же охотник, в первую очередь. Представляете, насколько у него поднимается возбуждение, когда он видит, допустим, голубей в парке, уточек в пруду. Все инстинкты берут над ним вверх. Наша задача – научить собаку переключаться на хозяина, на меня, чтобы она не реагировала на раздражители.

- По сути, это нужно любому собаководу, чтобы собака умела быстро переключаться.

- Да, изначально всё начинается с послушания, то есть, с управления собакой. Есть определённые нормативы, которые сдаёт каждая служебная собака, но по базовое по факту послушание – «сидеть», «лежать», «рядом», основные команды. Это позволяет управлять собакой во время её непосредственного применения. Иногда нужно, чтобы собака подождала, либо попридержать её, либо задать начальную точку движения. Дальше, если это целевая собака, вводятся запахи, которые она будет обозначать условным обозначением, «сидеть» или «лежать». Это то, с чего мы начинали изначально учиться.

- Как долго нужно учить собаку, например, находить нужные запахи?

- Всё зависит от конкретного животного. Допустим, у спаниелей это заложено изначально, поэтому мы и выбрали целевое направление. Они хорошие охотники в силу происхождения. Спринг - это «пружинка». Изначально они выводились как охотничья собака, которая должна спугнуть птичку, «спружинить» её, чтобы она вылетела под выстрел охотника. В принципе, у нас всё получилось быстро. У них хороший заинтересованный поиск, это их любимая игра - найти, поймать, догнать и так далее.

- Какие ещё собаки подходят для службы в полиции? Это должны быть обязательно породистые животные?

- Нет. У нас не все собаки имеют богатую родословную. Всё зависит от характеристик, которые заложены изначально. При тестировании смотрим, насколько у щенка активная игра, насколько он активно преследует предмет, либо у него очень сильная пищевая реакция, это так называемые «пищевики». Смотрим, как он преследует предмет, как он относится к выстрелам, как ведет себя в стае, среди других щенков.

- То есть, должна быть некая база, которую потом развиваете в зависимости от выбранного направления?

- Да. К примеру, Еши - более спокойная собака, поэтому с ним мы работаем по поиску взрывчатки. Здесь спешить, как вы понимаете, совершенно не нужно. Эта собака работает «в облаке», совершенно недопустимо контактное обозначение, он не должен трогать предмет, который источает искомый запах. Марвел работает по наркотикам, у него более точечный поиск. Закладка наркотика может быть очень маленькая и источать очень мало запаха, поэтому он более настырный, ползает по всем щелям, по шкафчикам. Это его любимая игра. Я стараюсь делать так, чтобы собаки воспринимали все тренировки и занятия как игру. Тогда это не будет в тягость, им будет интересно. Есть такая поговорка среди кинологов: «Каждый из нас - немножко цирковой артист». Иллюзионист, готовый в любой момент достать из шляпы кролика. Так и строится наше обучение. Однообразные занятия быстро надоедают собаке. Она сравнима с трехлетним ребенком, который, в принципе, все понимает, но сказать ничего не может. Долгая игра, одна и та же, ему быстро наскучит. Поэтому приходится что-то придумывать, даже для сдачи нормативов. Допустим, с Марвелом мы учились в Ростовской школе служебного собаководства, закончили в декабре прошлого года, нужно было сдавать норматив «прыжок через двухметровый забор». Немецкие овчарки более длинноногие, двухметровый забор им прыгнуть легче, чем спаниелю, который всё же небольшая собачка. Скоростная, но два метра - это два метра. Мы в итоге прыгнули за вареную морковку.

- Ничего себе, морковка!

- Да, сладкая морковка аль денте, сваренная не до мягкости. Ему понравилось прыгать за нее. Нужно постоянно что-то придумывать, смотреть за своей собакой, искать какие-то интересные моменты, которые ты можешь использовать в качестве игры.

- К чему ещё нужно готовиться тем, кто хочет только начать свой путь в профессии кинолога?

- Реально оценивать свои возможности и крепость своего характера. Кинолог должен понимать, что у собачки нет понедельника, пятницы, субботы, воскресенья, выходных. Если собака стоит на режиме, значит минимальный выгул - утром и вечером, в одно и то же время, независимо от того, какая погода, какое у тебя настроение, выходной это или праздничный день, устал ты после работы или нет. Опять же, работа кинологом — это физическая работа, потому что большую часть времени мы проводим на улице вместе с собаками. Если это маленькая собака, конечно, попроще, а если немецкая овчарка, то натаскать ее гораздо сложнее, нужно быть готовым к тому, что тебя будут кусать, тебе будет физически тяжело. Удержать собаку при рывке реально тяжело. Заставить её что-то выполнить, то, что она не хочет, тоже физически тяжело. Поэтому спортзал, активный бег - это обязательная часть профессии кинолога.

- Я слышала, что девушки намного чаще мужчин становятся кинологами. В нашей студии побывало много специалистов прекрасного пола из различных ведомств. Как вы считаете, с чем это связано? Среди ваших коллег тоже много женщин?

- Да, это действительно так. Потому что женщины более эмоциональны. Сейчас я учу других кинологов, сама ездила учиться. И преподаватели часто говорят: «Дай эмоцию собаке!» Ты должен похвалить собаку так, чтобы она просто взвилась от счастья. Дать эмоцию собаке – это поднять её уровень радости. И женщины с этим справляются легче. Мужчинам сложнее, особенно прилюдно, они скажут: «Да, молодец, да, хорошо». А нас: «Ай, молодец, ай, хорошо!» И собака хочет повторять: «Ага, меня вот за это так похвалили, так мне хозяйка порадовалась, что я хочу ещё раз это сделать». Процесс научения гораздо легче именно за счет тех эмоций, которые может подарить женщина в силу того, что она женщина.

Правила, обязательные для всех

- Вы упомянули, что для собаки не существует будней и выходных, гулять надо всегда. А что, если идут проливные дожди? Например, наша собака не слишком хочет выходить на прогулку в такую погоду.

- Представьте, если у вас крупная собака, как она будет ходить в туалет дома. Думаю, вам это вряд ли понравится. Соответственно, нужно быть просто к готовым к любым погодным условиям. У моих мальчиков гардероб не меньше, чем у меня. Мы готовы на любую погоду. Есть целые комбинезоны, есть простые жилетки, утепленные, флисовые. Сейчас торговые сети позволяют максимально подготовить питомца к выгулу с минимальными потерями для здоровья.

- Какие советы можете дать собаководам с учётом наступления тепла?

- Если вы собираетесь на природу со своей собакой, первое, что вы должны сделать, - это подготовить аптечку. Я никогда не выезжаю без аптечки, она есть в каждой машине, в их рюкзаке, который я всегда беру с собой. Состав аптечки вы можете обговорить с ветеринаром конкретно под свою породу, под свою собаку. Но в идеале должны быть кровоостанавливающие средства - бинты, йод, а также противоаллергические препараты, которые приобретаются после консультации ветеринара. Позаботитесь о запасе воды для своего питомца, мисочке, чтобы напоить собаку. Поставьте в машине, пусть она у вас будет. Обязательно приобретите наборы для удаления клещей. К сожалению, в Псковской области это серьезная проблема, поэтому при выезде на природу, в поле, на луг стоит помнить, что везде есть риск подцепить клеща. Опять же, если говорить об одежде для собак, есть различные аэрозоли, которыми можно обработать накидку или плащевку, выветрить её, чтобы она была безопасна, и тем самым защитить питомца. Также обязательно используйте капли, либо специальные таблетки для защиты от клещей и других кровососущих насекомых.

- На само животное брызгать аэрозоли нельзя?

- Есть разные типы. Некоторые предназначены для нанесения конкретно на шерсть собаки. Но здесь будьте аккуратны, лучше заранее протестировать, потому что некоторые репелленты вызывают аллергию у собак, особенно это касается декоративных пород. Поэтому я предпочитаю обработать накидку, либо жилетку спреем, который предназначен для распыления на ткани, палатки. И по большей части выбираю репелленты, которые предназначены для детей. Соответственно, так риск подцепить аллергию минимальный.

- Правила выгула и тренировочного процесса в теплое время года тоже меняются?

- Да, конечно. К сожалению, служебной собаке приходится работать, невзирая на время суток, температурный режим и так далее. Допустим, те, кто занимаемся поиском потеряшек в лесу - может быть и жарко, и холодно, и всякое разное. В части тренировок мы стараемся смотреть по состоянию собаки и, понятно, свести к минимуму занятия на открытом солнце. Если у нас какая-то выездная тренировка в поле, чаще всего перед этим замораживаем воду в бутылках, потом заворачиваем в пеленки (или, например, наволочку от подушки) и подкладываем в переноску к собаке. Это позволяет охладить температуру тела. Если кто-то не знает, то собака охлаждается через брюхо и пах. Если вы положите завёрнутую полуторалитровую бутылку с замороженной водой, это будет большое подспорье для вашей собаки, поможет снизить негативное влияние жары.

- Наталья, спасибо за интересную беседу и полезные советы. Надеюсь, они кому-нибудь пригодятся. На этом сегодняшний выпуск программы «Зверьё моё» на ПЛН FM завершён, до новых встреч.

Источник: Псковская Лента Новостей
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тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
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