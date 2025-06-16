С ходом ремонтных работ в Палкинской школе ознакомился Виктор Остренко

Как продвигается капремонт Палкинской средней школы, посмотрел вице-спикер Виктор Остренко в ходе рабочего выезда в свой избирательный округ. Капитальный ремонт школы идёт по новому национальному проекту. Из федерального бюджета на эти цели выделено 40 млн рублей, дополнительно 8 млн рублей будет потрачено на оснащение отремонтированных классов мебелью и оборудованием, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания
И. о. директора школы Мария Синькевич рассказала, что ремонт на втором этаже начался ещё во время учебного года – в марте и апреле уроки проводили на первом и третьем этажах школы, а в мае перешли на дистанционное обучение. Подрядчик работает на объекте без выходных.
Виктор Остренко прошёл по всем трём этажам. Сейчас работы в самом разгаре, но как будут выглядеть обновлённые классы, рекреации и актовый зал понятно уже сейчас - светлые стены и потолок, современные негорючие материалы, исправная вентиляция. Самые масштабные работы сейчас идут в кабинете химии. Здесь, чтобы подвести воду к каждой парте и сделать необходимый уклон для труб, пришлось снять полы до межэтажных перекрытий.
Глава Палкинского района Ольга Потапова напомнила, что обновление школы идёт поэтапно: в 2018 году за счёт средств областного бюджета была заменена протекающая кровля, «во времена ковида» школа получила в подарок от Газпрома пришкольный стадион, рядом с которым сейчас обустраивается современная площадка ГТО. По словам руководителя муниципалитета, модернизация затронет не только Палкинскую школу.
В ходе осмотра школы Виктор Остренко отметил, что средства, выделяемые государством, позволяют создать в сельских образовательных учреждениях современные и комфортные условия обучения. «Инвестиции в образование – это главные инвестиции, которые только могут быть. Именно от уровня образования зависит очень много факторов развития и прогресса всего нашего государства и таких совсем небольших населённых пунктов как посёлок Палкино», - сказал вице-спикер.
По словам Виктора Остренко, до начала учебного года состоится ещё один выезд для обсуждения с подрядчиком рабочих вопросов, а главный визит запланирован на 1 сентября, когда капитально отремонтированная Палкинская школа должна распахнуть двери для школьников.