Общество

С ходом ремонтных работ в Палкинской школе ознакомился Виктор Остренко

Как продвигается капремонт Палкинской средней школы, посмотрел вице-спикер Виктор Остренко в ходе рабочего выезда в свой избирательный округ. Капитальный ремонт школы идёт по новому национальному проекту. Из федерального бюджета на эти цели выделено 40 млн рублей, дополнительно 8 млн рублей будет потрачено на оснащение отремонтированных классов мебелью и оборудованием, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

И. о. директора школы Мария Синькевич рассказала, что ремонт на втором этаже начался ещё во время учебного года – в марте и апреле уроки проводили на первом и третьем этажах школы, а в мае перешли на дистанционное обучение. Подрядчик работает на объекте без выходных.

Виктор Остренко прошёл по всем трём этажам. Сейчас работы в самом разгаре, но как будут выглядеть обновлённые классы, рекреации и актовый зал понятно уже сейчас - светлые стены и потолок, современные негорючие материалы, исправная вентиляция. Самые масштабные работы сейчас идут в кабинете химии. Здесь, чтобы подвести воду к каждой парте и сделать необходимый уклон для труб, пришлось снять полы до межэтажных перекрытий.

«Капитальный ремонт школа ждала давно – здание было построено 38 лет назад. Второй этаж, можно сказать, - на финишной прямой. Уже полностью заменена электрика на двух этажах, сантехники много сделали. Но впереди ещё очень большой объём работ, в том числе, такая важная для школы локация как столовая. Большое спасибо подрядчику, мы нашли контакт, учитываются запросы школы и наши пожелания», - рассказала руководитель образовательной организации.

Глава Палкинского района Ольга Потапова напомнила, что обновление школы идёт поэтапно: в 2018 году за счёт средств областного бюджета была заменена протекающая кровля, «во времена ковида» школа получила в подарок от Газпрома пришкольный стадион, рядом с которым сейчас обустраивается современная площадка ГТО. По словам руководителя муниципалитета, модернизация затронет не только Палкинскую школу.

«Для нас это настоящий прорыв, – поделилась Ольга Потапова. - Мы долго стремились к этому, и вот прошли отбор. В текущем году в программу капитального ремонта включена и Вернявинская школа. В 2026 году ремонт предстоит в Харлапковской школе в деревне Слопыгино, а в 2027 году – в Качановской средней школе. Таким образом, в ближайшие годы во всех школах района будет выполнен капитальный ремонт».

В ходе осмотра школы Виктор Остренко отметил, что средства, выделяемые государством, позволяют создать в сельских образовательных учреждениях современные и комфортные условия обучения. «Инвестиции в образование – это главные инвестиции, которые только могут быть. Именно от уровня образования зависит очень много факторов развития и прогресса всего нашего государства и таких совсем небольших населённых пунктов как посёлок Палкино», - сказал вице-спикер.

По словам Виктора Остренко, до начала учебного года состоится ещё один выезд для обсуждения с подрядчиком рабочих вопросов, а главный визит запланирован на 1 сентября, когда капитально отремонтированная Палкинская школа должна распахнуть двери для школьников.