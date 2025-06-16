Общество

Психолог рассказал, кто бороться со скандалистами в очередях

Споры о том, кто первый подойдет к кассе или в кабинет врача, уже привычны в современных реалиях. Психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин отметил, что у людей-скандалистов в очередях, как правило, разная мотивация.

Первая категория людей, которые начинают скандалить, ищет слабые места в очереди для того, чтобы пройти без утомительного ожидания.

«Например, люди, которые в поликлиниках часто говорят окружающим: «Я только спросить и все». Глядишь, а они уже проникли в кабинет к врачу. Вторая категория - это люди, которые показывают свою значимость перед другими людьми. Они, словно, говорят таким способом: «Обратите на меня внимание». Причин этому очень много: и низкая самооценка, и недостаточное внимание со стороны близких, и так далее», - объясняет эксперт.

По словам психолога, есть категория людей, которая тем самым сбрасывает свое внутреннее напряжение: они скандалят в очереди, выпуская адреналин, а далее спокойно занимаются своими делами.

Есть и другая категория людей - они часто раздувают конфликты в очереди. Эти люди привыкли решать конфликты только криком и с нападением. При этом такой типаж чувствует, что надо отстоять свою любую позицию, ведь он всегда чем-то недоволен.

«Например, женщина говорит: «Вы тут не занимали». В ответ слышит: «Как это я тут не занимала. Я тут стояла уже давно». В итоге из-за того, что человек начинает кричать, все окружающие заряжаются негативной энергией, и появляется конфликт. Думаю, они не хотят раздувать конфликт, но из-за этой черты характера получается, что они зачастую вовлечены в конфликтную ситуацию», - уточнил психолог.

Примечательно, что скандалисты таким образом привлекают к себе внимание, и в этот момент чувствуют свою значимость, что они отличаются от других силой. Важно отметить, что есть люди с повышенным уровнем раздражительности. Например, человек стоит в очереди, ему это не нравится, раздражение увеличивается, человек взрывается и начинает конфликтовать, пишет RuNews24.ru.

«Удовольствие от случившегося конфликта в очереди происходит у человека уже после скандала. То есть человек получает удовольствие, когда прошел без очереди, когда выплеснул отрицательную энергию или накричал на незнакомца. Между прочим, повышение голоса тоже дает, так скажем, психологическую разрядку. Некоторые психологи даже рекомендуют иногда уходить в безлюдные места и прокричаться. Но некоторые люди кричат там, где много людей, где есть очередь, и также получают удовольствие», - прокомментировал психолог Сергей Лунюшин.

Специалист отметил, что с такими людьми не стоит вступать в диалог. Однако порой это сделать не получается. Эксперт подчеркнул, что ни в коем случае нельзя обращаться к личности скандалиста. Под запретом такие фразы, как: «Женщина, успокойтесь» или «Мужчина, вы выедете себя неподобающим образом». Такие фразы способствуют еще большему скандалу, отметил психолог.

«Допустим, для первой категории людей, которые пытаются проскочить без очереди, необходимо отстаивать свои границы. Но это нужно делать спокойно и четко проговаривая формулировку, почему потенциальный скандалист не попадет к нужному специалисту без очереди, - добавил психолог.

Эксперт напомнил главное правило, которое работает во многих конфликтных ситуациях: с провокаторами лучше не вступать в диалог, полностью игнорируя их. Как правило, провокатор, видя, что на провокацию никто не ведется, перестает это делать.