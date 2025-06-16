Общество

Еще 24 млн рублей из федерального бюджета привлекли псковские НКО на социально значимые проекты

Объявлены победители второго конкурса 2025 года Фонда президентских грантов. Ими стали 9 социально ориентированных некоммерческих организации, работающих на территории региона. Вместе НКО привлекли в бюджет Псковской области более 24 млн рублей. Получатели федеральных грантов определены на заседании Координационного комитета конкурса под руководством первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

В топе региональных проектов - экологические инициативы. Самый большой грант в размере около 7 млн рублей получит Псковская областная общественная организация «Экомышление» на реализацию одноименного эколого-просветительского флагманского проекта, цель которого - формирование экологического мышления через любовь к Родине и ответственное отношение к природе. Проект уже представлен во всех муниципальных образованиях Псковской области, и было принято решение о его масштабировании на другие регионы. Так, в следующем сезоне проект примут порядка 9 тыс учеников из 25 школ Псковской области, Липецка, Запорожья и Феодосии.

С экологией связаны еще 2 проекта-победителя. «Электросбор-60» Псковского областного центра информационных решений для сохранения экосистем «Зеленая тема» направлен на сбор батареек и электрохлама в Псковской области и посвящен знакомству детей в муниципалитетах региона с культурой правильного обращения с опасными отходами. На реализацию проекта выделено более 1,6 млн рублей. Центр экологического просвещения на базе мастерской по переработке стеклянных отходов в Себеже планируют создать представители Центра сохранения природы и экотуризма «Чистая планета» на грантовые средства в размере около 500 тыс рублей.

В числе победителей несколько проектов, направленных на социальную защиту, поддержку и защиту граждан. Это инициативы «Путешествие без барьеров» Псковской областной общественной организации «Чудской проект» (грант в размере 4,5 млн рублей) и «Встречное движение» Духовно-просветительского центра «Ручей» (грант в размере около 2,5 млн рублей).

Кроме того, победителями второго конкурса 2025 года Фонда Президентских грантов стали Псковское отделение Ассоциации юристов России с проектом «Помогаем вместе» (сумма выделенного гранта - порядка 3,9 млн рублей), Федерация фиджитал-спорта Псковской области с комплексом просветительских, спортивных и иновационных мероприятий «КиберКубок Победы» (сумма гранта - 1,2 млн рублей), проект псковского Центра развития кадрового потенциала «Нам с наукой по пути» (сумма гранта - 1,9 млн рублей) и Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» с идеей организации школы социально-культурной адаптации иностранных студентов «Псков без границ: адаптация и дружба» (сумма гранта - более 870 рублей).

Всего на гранты претендовали порядка 11 тыс проектов из всех регионов России. Победителями стали более 1,6 тыс социально ориентированных некоммерческих организаций. На реализацию этих проектов Фонд президентских грантов направит более 4,2 млрд рублей.

Всего в 2025 году Фондом президентских грантов уже поддержано свыше 3 тыс социально значимых проектов НКО на общую сумму 9,5 млрд рублей.