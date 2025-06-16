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Общество

Все проекты я пропускаю через себя - Михаил Ведерников о мероприятиях к 80-летию Великой Победы

18.06.2025 19:25|ПсковКомментариев: 0

Многоплановость и насыщенность событийной повестки отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире программы «Собственной персоной» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Посмотрите, насколько у нас многоплановая и насыщенная стала событийная повестка. Проявляется большой интерес других регионов, большой интерес со стороны федерального центра, многие мероприятия приобретают совсем другой уровень. Я лично через себя пропускаю все эти проекты, внося в случае необходимости определенные коррективы, в том числе идеологические», - сказал губернатор. 

Глава региона добавил, что он дает свободу творчества для своей профессиональной команды, которая готовит эти мероприятия таким образом, что они становятся интересны псковичам

«В то же время я не бью по рукам тем людям, которые это делают, потому что я исхожу из того, что у нас действительно очень профессионально крутая креативная команда, которая может очень детально погрузиться во все нюансы и во все исторические аспекты и очень креативно преподнести, чтобы это было интересно и среднему поколению, и старшему, а самое главное - детишкам и молодежи», - подчеркнул Михаил Ведерников.

 В качестве примера губернатор привел постановку мультимедийного спектакля, посвященного 80-летию Победы,

«В этом году 120 тысяч человек посетило мероприятие с лазерной проекцией на стене Кремля, 20 минутный мультимедийный спектакль. Для Псковской области это много. И значительное число было как раз молодежи, жителей нашего города, нашего региона, потому что мы делали отдельные квоты для определенных категорий. Я считаю, что формат востребованный. И если после окончания спектакля идет молодежь, девчонки вытирают слезы на щеках и говорят, что было так круто, что аж внутри все тряслось, наверное, формат правильный, и это работает», - заключил Михаил Ведерников.

Источник: Псковская Лента Новостей
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