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Общество

Псковская область присоединилась к Всероссийской акции «Безопасность детства»

18.06.2025 21:00|ПсковКомментариев: 0

Всероссийская акция «Безопасность детства» проходит на территории Псковской области. Мероприятия направлены на профилактику и предупреждение чрезвычайных происшествий с детьми летом, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Старт акции был дан на территории псковской школы № 12 имени Героя России А. Ю. Ширяева. Для юных псковичей силами подразделений спасателей и пожарных МЧС, полиции, ГИБДД, Следственного комитета и других ведомств были организованы познавательные интерактивные площадки. Участниками стали более 120 ребят из пришкольных лагерей. Подобные мероприятия эксперты проводят в детских оздоровительных лагерях и в муниципалитетах.

«Наша акция — это дополнительная возможность напомнить детям правила безопасного поведения на улице, дома, на дороге, на воде, а также рассказать о работе правоохранительных органов и органов системы профилактики, показать современную спасательную технику и работу криминалистов», — отметила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

На протяжении лета в регионе будут проводиться мониторинги состояния потенциально опасных мест, представляющих угрозу здоровью и жизни детей. Мероприятия акции направлены на усиление мер профилактики безопасности детей на дорогах, вблизи водоемов, на детских площадках, на недопущение нахождения подростков на объектах строительства и в заброшенных зданиях, на безопасность пребывания несовершеннолетних и семей с детьми в парках и скверах.

Сообщить о потенциально опасных объектах и местах, представляющих угрозу здоровью и жизни детей, можно по телефону горячей линии уполномоченного по правам ребенка в Псковской области (8112) 299–159 (рабочие дни с 10:00 до 17:00).

Напомним, акция «Безопасность детства» проводится во всех регионах России с 2018 года. Она инициирована уполномоченным при президенте по правам ребенка и организуется в субъектах РФ детскими омбудсменами и представителями надзорных ведомств. Межведомственные мероприятия по профилактике детского травматизма проходят на территории региона регулярно. Они направлены на предупреждение гибели детей на воде, в ДТП, в лесу, при пожаре и других происшествий.

Источник: Псковская Лента Новостей
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