Общество

Более 600 человек были удалены с ЕГЭ в этом году

С единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2025 года были удалены 608 человек, сообщил на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Экзамен, если мы убираем информационный шум, прошел, как и в прошлые годы ... штатно, без серьезных сбоев, утечек и так далее», - сказал руководитель ведомства.

Анзор Музаев добавил, что с экзамена удалены 608 человек, из них 189 - за использование телефона, пишет РИА Новости.

Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - «Общие ценности - основа роста в многополярном мире».